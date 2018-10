E’ stato tra i migliori del Catanzaro a Caserta. Ha realizzato una rete strepitosa, che probabilmente sarà ineguagliabile nella sua carriera. Un destro terrificante su palla spiovente da corner, tutto lo stadio ha applaudito un eurogol quasi mai visto in queste categorie. Lo stesso Maita non credeva a cosa era appena riuscito a fare. La rimonta della Casertana ha vanificato questa sua perla che comunque rimarrà indelebile nella sua carriera. “Vogliamo rialzarci-ha dichiarato Maita ai microfoni di RTC Sport- sabato con la Reggina, sua ex squadra, non sarà semplice. Entrambe veniamo da una sconfitta”.