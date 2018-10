“Il lavoro di Auteri pagherà, il Catanzaro arriverà fino in fondo”. Parole di Pasquale Logiudice, direttore sportivo del Catanzaro, intervenuto telefonicamente nel programma televisivo RTC Catanzaro Sport condotto da Mario Mirabello su RTC. Dopo l’amara sconfitta di Caserta, il dirigente ha voluto tranquillizzare i tantissimi tifosi all’ascolto durante il seguitissimo contenitore settimanale prodotto da decenni da RTC. “E’ vero, abbiamo perso due volte in trasferta, ma la prestazione c’è sempre stata. Siamo stati molto sfortunati ed imprecisi sotto porta”.

Logiudice non si è sottratto alle domande sul mercato. I tifosi chiedono insistentemente alla società una punta pesante ed importante per la categoria, capace di finalizzare il gioco, per puntare direttamente alla vittoria del campionato. “In estate abbiamo preso molti elementi brevilinei in quanto nel gioco del mister si adattano meglio uomini con queste caratteristiche. Intanto aspettiamo anche il recupero totale di Infantino che è prossimo”.

Ascolta le dichiarazioni del Ds Logiudice ai microfoni di RTC Sport.