L’assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, riunita in seduta straordinaria, ha eletto fra i propri componenti i cinque membri effettivi (il Vicepresidente è componente di diritto) e i dieci membri supplenti della Sezione disciplinare del CSM, ai sensi dell’art. 4 comma 4, della legge istitutiva del Consiglio. All’esito della votazione, il Plenum del CSM – a larghissima maggioranza (con 22 voti su 26 votanti) – ha eletto il Professore calabrese Fulvio Gigliotti, Ordinario di Diritto privato nell’Università Magna Graecia di Catanzaro (UMG), quale componente laico titolare della Sezione disciplinare, preposta ai procedimenti disciplinari contro i magistrati ordinari promossi dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, o dal Ministro della Giustizia, per i fatti tipizzati dal d.lgs. 109 del 2006. L’ incarico – che fa seguito all’elezione dell’accademico catanzarese a componente del Consiglio Superiore, avvenuta nel mese di luglio scorso da parte del Parlamento in seduta comune – avrà una durata pari a quella dell’intera Consiliatura (quattro anni), poiché (a differenza delle Commissioni interne, per le quali vale la regola dell’avvicendamento dei componenti durante la Consiliatura) la Sezione disciplinare è un organismo permanente del CSM. In assenza del Vicepresidente del CSM, membro di diritto, Gigliotti – quale componente laico elettivo titolare della Sezione – avrà il delicato compito, attribuitogli dalla normativa vigente, di presiedere la Sezione disciplinare, la quale è chiamata ad esercitare funzioni giurisdizionali nei procedimenti disciplinari a carico di magistrati.