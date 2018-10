E’ in programma giovedì 4, davanti al gip di Locri, l’interrogatorio di garanzia del sindaco di Riace Domenico Lucano, posto agli arresti domiciliari dalla Guardia di finanza con le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente in relazione all’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti. Per Lucano sarà l’occasione per rispondere alle accuse mosse dalla Procura di Locri che ne ha richiesto l’arresto.