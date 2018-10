CROTONE. Il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, in considerazione delle avverse condizioni meteo previste dall’allerta diramata dalla protezione civile regionale, e a tutela dell’incolumità degli alunni della città e di quelli provenienti dalla provincia, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per venerdì 5 ottobre. Le scuole sono rimaste chiuse, sempre a causa del maltempo, anche mercoledì e giovedì. “Si raccomanda, in considerazione dell’andamento delle avverse condizioni meteo – si legge in una nota – la massima collaborazione e prudenza, prestando particolare attenzione ai sottopassi e alle zone a rischio esondazione”.