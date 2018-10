Il Crotone, dopo poche giornate di campionato, è già ad un bivio: non deve sbagliare a Palermo. Non è facile la missione di Budimir e compagni impegnati nel capoluogo siciliano domenica sera alle ore 21,00. E’ una gara chiave per il futuro di Giovanni Stroppa, dopo 3 sconfitte in 6 gare ed un inizio alquanto sottotono e deludente. La sfida ai rosanero è thriller. Anche la truppa siciliana non vive un momento splendido, ha appena cambiato tecnico, al posto di Tedino è tornato Roberto Stellone, che l’aveva occupata fino ai playoff dello scorso anno. Ennesimo ribaltone in casa Palermo. Difronte due squadre piene di fragilità, almeno attualmente. “Solo col lavoro potremo superare la nostre difficoltà” ha affermato il centrocampista rossoblu’ Salvatore Molina.