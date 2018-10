Sabato scorso il secondo tempo con il Monopoli è stato un vero incubo per la Reggina. Dopo una prima frazione equilibrata, nella ripresa è venuto fuori il maggiore potenziale offensivo dei pugliesi che hanno disintegrato la fragile resistenza amaranto. Roberto Cevoli ha analizzato in settimana la sconfitta: “La nostra squadra ha dato l’impressione di sfaldarsi facilmente, non ha reagito alle difficoltà. Credevamo, dopo la vittoria sul Bisceglie, di aver superato i fantasmi di Trapani, ma non era cosi’. Siamo ancora timorosi nei momenti cruciali della gara, dobbiamo fare tesoro degli errori commessi” ha affermato il tecnico romagnmolo ai microfoni di RTC Sport.