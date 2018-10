Sono stati 275 gli interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio calabrese nelle ultime ore. La criticità rimane nella provincia di Catanzaro, in particolare nel Lametino dove prosegue la ricerca del bambino ancora disperso. Nel comune di S. Vito sullo Ionio proseguono le operazioni di messa in sicurezza del torrente Scorzone. Evacuato un nucleo familiare di 4 persone da un’abitazione era invasa da fango e detriti e pertanto inagibile. Nel Crotonese, i comuni con criticità sono: Cirò Marina, Torretta di Crucoli, Strongoli, Crotone, Melissa, Petilia, Cotronei, Isola Capo Rizzuto. In quest’ultimo comune, all’altezza della località Le Castella si sta ancora lavorando per il ripristino della viabilità sulla SS106 che attualmente risulta chiuso al transito. A Cotronei sono ancora in atto le operazioni per il controllo della diga per l’abbassamento del livello dell’invaso. Nel Vibonese i comuni che presentano delle criticità sono: Monterosso, Polia, S. Nicola da Crissa, Filadenfia, Vallelonga Simbario, Serra San Bruno, Pizzoni. I vigili sono intervenuti per frane, smottamenti, prosciugamenti e rimozioni ostacoli sulle sedi stradali e per soccorrere una persona. Un elicottero è stato impegnato nel trasferimento di un dializzato da Polia a Catanzaro. L’intervento si è reso necessario a causa di una frana su una strada che ha interrotto la viabilità. Nel Reggino i comuni interessati sono Siderno, Palmi, Gioia Tauro, Reggio Calabria. A Siderno, le forti raffiche di vento divelto il tetto di una casa. A Reggio Calabria, sempre a causa del forte vento, sono stati necessari interventi per alberi sradicati e cornicioni pericolanti.