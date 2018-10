Intere famiglie evacuate dalle loro abitazioni a San Vito sullo Ionio a causa degli allagamenti provocati dalle forti piogge e dalle conseguenti esondazioni di fiumare e torrenti. “Una vera e propria alluvione” ha dichiarato il sindaco, Alessandro Doria, impegnato tutta la notte, con gli assessori e il personale del Comune, nel coordinamento della grave emergenza. Un evento eccezionale che ha lasciato un segno devastante soprattutto lungo l’asta dello “Scorsone”, fiume che attraversa il paese, straripato in più punti, travolgendo alberi, strade, muri e palificazioni delle linee elettriche. Via Roma, largo Tre Croci, Tripomelingi, Caminello e tutte le zone più a valle del centro abitato hanno subìto danni ingenti. “In alcuni punti il livello dell’acqua ha superato il metro e mezzo d’altezza” hanno raccontato i residenti, postando anche sui social video e immagini particolarmente eloquenti del disastro in atto. Scantinati, magazzini, esercizi commerciali e garage immersi nel fango: questa la fotografia della situazione ancora oggi. Con il prezioso supporto della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, dei carabinieri e della Prefettura, l’amministrazione comunale di San Vito è intervenuta in risposta alle numerose richieste di soccorso da parte della popolazione. Permane, però, lo stato d’allerta anche in considerazione delle previsioni meteo, non buone, sull’intera area delle Preserre catanzaresi.