E’ iniziato il conto alla rovescia per la rappresentazione del “Don Giovanni” di Mozart che aprirà ufficialmente (fuori abbonamento) la stagione artistica 2018-2019 del Politeama Mario Foglietti. L’opera lirica, dedicata alla memoria del mecenate della cultura cavaliere Giovanni Colosimo, è in programma per domenica 21 ottobre.

L’allestimento, curato dal Sovrintendente Gianvito Casadonte e dal direttore generale Aldo Costa, prende velocemente forma, attraverso un cronoprogramma stringente che vedrà impegnate tutte le strutture della Fondazione.

Casadonte ha intanto confermato che regia e scenografia sono state affidate a due maestri nel loro genere: Luciano Cannito e Michele della Cioppa.

Cannito – che ha già diretto per il Politeama l’Otello” – è uno dei registi e coreografi italiani più affermati. Per anni ha diretto il Corpo di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli e il Corpo di Ballo del Teatro Massimo di Palermo. E’ stato Direttore Artistico del Balletto di Roma, del Balletto di Napoli, della stagione di Balletto del Teatro Petruzzelli di Bari, della Biennale Danza e Italia di Pesaro. Presidente e membro di giuria dei più importanti concorsi e premi internazionali di danza e coreografia. I suoi lavori sono stati rappresentati nei più prestigiosi teatri e festival in tutto il mondo‚ tra cui il Metropolitan di New York‚ La Scala di Milano‚ il Teatro San Carlo di Napoli‚ l’Orange County Performing Arts Center di Los Angeles‚ il Place des Artes di Montreal‚ il Teatro dell’Opera di Roma‚ il Grand Theatre de Bordeaux‚ il Teatro dell’Opera di Tel Aviv‚ il Teatro Sistina di Roma‚ il teatro dell’Opera di Ankara, il Teatro Nazionale dell’Estonia‚il Teatro dell’Opera della Georgia, il Festival Roma Europa‚ il Teatro Comunale di Bologna, il Maggio Musicale di Firenze, il Tulsa Ballet in Oklahoma, il Teatro Nazionale di Taiwan, il Teatro Nazionale di Hong Kong, il Teatro dell’Opera di Nizza, il Teatro Nazionale di Taiwan, il Teatro Bolshoi di Mosca.