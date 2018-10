La quarta giornata in serie D nel raggruppamento I segna ancora l’ascesa del Locri di Scorrano, che infligge una sonora e pesante sconfitta ai siciliani del Troina, 3 a 0. G. Fania al 19’ e la doppietta di G. De Marco in extratime fanno esplodere il “Comunale”.Per gli amaranto un inizio di stagione da sogno, 10 punti in 4 gare, meglio ha fatto solo il Bari che fa 4 su 4 passando anche a Barcellona sull’Igea Virtus. Il Castrovillari si arrende 2 a zero alla Nocerina al Polisportivo Primo Maggio, cadendo sotto i colpi molossi di Giorgio e Ruggiero, mentre il Roccella mentre la Palmese continua a stupire, andando a strappare un prezioso pari sul campo ostico del Gela, neroverdi ancora imbattuti in campionato. Dieme porta avanti i gelesi al 77’, Pascarella li acciuffa all’88’ facendo sorridere i tifosi palmesi giunti al seguito della squadra.Molto bene anche il Roccella. Per gli uomini di Giampà’ la trasferta in Sicilia è fruttuosa, 1 a 1 al “Tupparello” di Acireale, botta e risposta Madonia-Cordova. Non c’è male anche per la Cittanovese che impone il pari al blasonato Acr Messina. A Genevier ed Arcidiacono per i siciliani rispondono le reti di Crucitti ed Abayan per i calabresi di mister Zito.

GdC-RTC Sport