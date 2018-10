Il capitano Francesco Esposito è il nuovo comandante della compagnia dei Carabinieri di Crotone. Prende il posto del maggiore Claudio Martino, trasferito al Nucleo investigativo dell’Arma di Catanzaro. L’ufficiale arriva da Cesenatico, dove comandava la Compagnia dei carabinieri dal 2014. Francesco Esposito è nato ad Agropoli, in provincia di Salerno, 31 anni fa. Nel 2006 entra all’Accademia militare di Modena per poi laurearsi in Giurisprudenza. La sua carriera è iniziata all’11esimo Battaglione Puglia di Bari, dove si è occupato di ordine pubblico in diverse zone d’Italia, partecipando tra l’altro all’emergenza sbarchi a Lampedusa e seguendo i cortei No-Tav in Val di Susa. Nel 2012 è passato al comando del Nucleo Operativo Radiomobile nella Compagnia di Jesi, fino al 6 settembre 2014, quando è arrivato alla compagnia di Cesenatico.