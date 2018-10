In auto con 5 chili di marijuana, arrestate tre donne

ROCCA IMPERIALE. Viaggiavano con quasi cinque chili di marijuana purissima nascosta in auto. Tre donne, di 44, 40, e 49 anni, provenienti dalla Puglia e dirette in Sicilia, sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Corigliano, a Rocca Imperiale, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le donne, due della provincia di Ragusa e una di Roma ma da molti anni residente in Sicilia, sono state fermate dai militari per un normale controllo. La conducente della vettura, un suv, alla richiesta di esibire i documenti ha accampato delle scuse e poi fornito generalità false dicendo di avere dimenticato a casa la patente. I militari anche a seguito dei controlli sulla banca dati che hanno dato esito negativo si sono insospettiti conducendo il veicolo in caserma per procedere ad una perquisizione più accurata. All’interno di un borsone, sistemato nel bagagliaio della vettura, fra biancheria intima e pantaloni, c’erano sette buste sigillate con la marijuana.