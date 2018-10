Stretto di Messina: i Comuni di Reggio e Messina siglano un protocollo per l’istituzione del Bacino

REGGIO CALABRIA. L’Ufficio di presidenza della conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto, guidata dal consigliere Domenico Battaglia – alla presenza anche di Elvira Amata, delegata del Presidente dell’Ars – ha effettuato la presa d’atto del protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Messina ed il Comune di Reggio Calabria con riferimento all’istituzione del Bacino dello Stretto nonché delle deliberazioni delle stesse Città Metropolitane. “L’atto adottato – spiega Domenico Battaglia – s’inserisce nel più ampio progetto che persegue l’obiettivo della conurbazione delle due città metropolitane e di una migliore mobilità fra le due sponde per scongiurare il rischio concreto che le stesse rimangano emarginate dal contesto nazionale e per garantire un’adeguata continuità territoriale con ricadute positive sulle rispettive economie favorendo l’opportunità di innescare virtuosi processi di sviluppo e di crescita occupazionale”. “Prende corpo dunque il progetto per la definizione di un bacino ottimale dello Stretto con la precisa finalità di assicurare servizi ottimali di trasporto pubblico locale nell’Area integrata dello Stretto” – prosegue l’esponente politico. Con deliberazione n. 25, l’Ufficio di Presidenza della Conferenza propone ai Presidenti della Giunta delle Regioni Calabria e Sicilia di prendere atto e condividere i principi e i contenuti del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 29 maggio 2017 che ha impegnato le due amministrazioni comunali di Reggio Calabria e Messina ad avviare una serie di azioni politico amministrative. Nella stessa deliberazione, l’Ufficio di Presidenza della Conferenza propone di prendere atto e sostenere le iniziative propedeutiche al riconoscimento da parte del Governo e del Ministero dei Trasporti di un ‘Ente di governo del Bacino dello Stretto’, dotato di un’adeguata autonomia programmatoria, gestionale e finanziaria. Gli ulteriori passaggi proposti sono la pubblicazione della deliberazione nella sezione dedicata alla Conferenza e la trasmissione del provvedimento ai Presidenti e agli Assessori delle Infrastrutture e della Mobilità e Traporti delle Regioni Sicilia e Calabria. “Un grande passo avanti – commenta Domenico Battaglia – che costituisce il sigillo politico-amministrativo ad un progetto rispondente alle esigenze di una realtà territoriale insediativa complessa dove le carenze di mobilità legate soprattutto al trasporto ferroviario, all’assenza di interporti e di un sistema intermodale, rendono inadeguata l’offerta rispetto alle esigenze di mobilità su scala locale, nazionale ed europea. Per una crescita sostenibile che includa efficacemente i segmenti del lavoro, del turismo, del commercio, delle relazioni e degli scambi, con positive prospettive di carattere economico ed il miglioramento del contesto urbano e dei servizi annessi, è necessario che vi sia il coinvolgimento dei diversi operatori interessati per assicurare un’offerta di trasporto all’altezza delle obiettive esigenze. Proseguiremo su questa strada – conclude Domenico Battaglia – dando continuità ad un iter istituzionale che ha preso le mosse da studi di fattibilità, pianificazione dei sistemi di trasporto e programmazione delle infrastrutture e dei servizi nel segno di un’unità d’intenti e di una sinergia istituzionale fra le realtà comunali e metropolitane di Reggio e Messina e più in generale fra le Regioni Calabria e Sicilia, grazie anche all’impegno e al lavoro della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto”.