Parente (Fi): “Il professor Sacco sia cittadino onorario di Catanzaro”

CATANZARO. “Ho proposto di assegnare la cittadinanza onoraria del Comune di Catanzaro al prof. Rosario Sacco, ordinario di Clinica chirurgica dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, che ieri ha tenuto la sua ultima lezione prima della quiescenza. Con il racconto di tutto quello che ha fatto nella Facoltà di Medicina catanzarese ha voluto salutare tutti i colleghi, il personale dirigente ma soprattutto gli studenti ai quali è rimasto sempre molto vicino”. È quanto afferma, in una nota, il capogruppo di Forza Italia alla Regione, Claudio Parente. “Per l’Università Magna Graecia – prosegue Parente – raggiunge la quiescenza uno dei pilastri della sanità calabrese: direttore dell’unità operativa di chirurgia generale del policlinico Mater Domini di Catanzaro, il prof. Sacco è considerato un’eccellenza nel campo della chirurgia generale per avere effettuato complessi interventi oncologici, colon-rettali, proctologici, tiroidei, laparoceli, nonché operazioni di endoscopia digestiva e di ernioplastica, con una casistica di successi molto elevata. L’illustre chirurgo è stato anche presidente dell’Associazione calabrese scienze chirurgiche (Acsc), da sempre impegnato nella sua attività per migliorare la sanità pubblica in Calabria. Non si smentisce il professore, tant’è che ad una platea gremita, altresì, di dottorandi, autorità politiche e illustri colleghi di Sacco, giunti per l’occasione a Catanzaro da tutt’Italia, ha dedicato la sua ultima lezione ‘La clinica chirurgica nell’attuale realtà medica e sociale’, tema attraverso cui, ricostruendo i suoi 46 anni di gloriosa carriera, di cui gli ultimi 31 a Catanzaro, ha dimostrato per l’ennesima volta di essere un luminare della materia ed un pregio per l’intera regione”. “È proprio per l’impegno e per la passione per una professione tanto complessa quanto fondamentale per la società e gli insegnamenti profusi nella città di Catanzaro – sostiene ancora Parente – che intendo proporre all’Amministrazione comunale catanzarese di assegnare la cittadinanza onoraria al prof. Rosario Sacco, figura di lustro per il mondo accademico e vanto per l’intera collettività. Mi piace ricordare il suo impegno per fare decollare la facoltà medica cittadina quando ancora il Policlinico di Germaneto era solo un miraggio e le cattedre universitarie, tra cui quella del prof. Sacco, venivano ospitate in modesti appartamenti vicini all’ex Villa Bianca. Sacrifici e impegni che hanno portato la divisione chirurgica del Policlinico di Catanzaro ad essere un punto di riferimento non solo regionale, facendo crescere il buon nome ed il prestigio della città di Catanzaro quale polo sanitario di eccellenza”.