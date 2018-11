Vibonese letteralmente straripante, 5 reti inflitte alla Virtus Francavilla che torna in Puglia tramortita dai rossoblu’ in stato di grazia. E’ una Vibonese incontenibile ed implacabile, sale a 17 punti alle spalle delle grandi e prosegue la scia di risultati utili. Brindisini senza scampo al “Luigi Razza”. Apre Bubas al 22′, raddoppia Taurino al 26′ e triplica l’attaccante tarantino al 34′. Rossoblu’ ingordi nel secondo tempo. Ancora Bubas al 70′ per il 4 a 0. Ma non è finita, quinta rete siglata dal recuperato bomber albanese Cani, che mette quindi anche il suo sigillo in questa scorpacciata di reti rossoblu’. Per la Virtus una trasferta da cancellare subito, per i rossoblu’ un tripudio e gli applausi scroscianti del proprio pubblico che a questo punto puo’ sognare un campionato ricco di soddisfazioni.

GdC-RTC Sport