CATANZARO. “I problemi ferroviari, portuali e stradali della Calabria. In particolare, il nodo della tratta ferroviaria Frecciargento tra Roma e la Sibaritide, la questione del porto di Gioia Tauro, i lavori della SS 106 Jonica con il collegamento alla Sila e il completamento della Sibari-Sila. Sono stati questi alcuni tra i temi dell’incontro di giovedì, a Roma, tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e il governatore della Calabria, Mario Oliverio”. Lo rende noto il ministero con un comunicato stampa. “Sono risultate ampie – sottolinea il ministro – le convergenze su dossier che hanno visto particolarmente impegnati anche i parlamentari regionali del M5s. La Calabria, così come il resto del Meridione, è al centro del mio mandato, perché si tratta di un’area del Paese che va assolutamente collegata meglio al proprio interno e al resto d’Italia. Ecco perché – conclude Toninelli – abbiamo deciso di comune accordo con il Governo regionale di convocare tavoli tecnici ad hoc per sciogliere nodi che da troppo tempo aspettano una soluzione”. Intanto il Governatore ha anche commentato l’incontro che la Conferenza delle Regioni sta tenendo con il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, dedicato ai danni provocati negli ultimi giorni dal maltempo. “L’incontro è andato piuttosto bene è stata evidenziata quella che è una problematica centrale e anche per molti versi drammatica. Bisogna uscire da una condizione di emergenza e bisogna mettere in campo una politica che abbia centralità nell’azione del governo del Paese e delle istituzioni, innanzitutto recuperando quella che è una cultura della manutenzione del territorio, che nel corso degli anni è stata sempre più marginale e addirittura abbandonata, in alcuni casi”. “Si deve recuperare una cultura e un’attenzione concreta alla manutenzione del territorio – ha aggiunto Oliverio – destinando risorse e costituendo un fondo per la manutenzione straordinaria e ordinaria del territorio e definire regole per un coordinamento tra i soggetti interessati”.