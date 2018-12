CROTONE. Il sindaco di Crotone Ugo Pugliese ha annunciato che proporrà alla Giunta comunale di assegnare un encomio solenne a Mustafa Al Aoudi, il venditore ambulante marocchino che ieri ha salvato una dottoressa dell’ospedale di Crotone aggredita all’uscita dal nosocomio. “Una aggressione ignobile – afferma Pugliese in una nota – che condanno e che poteva avere conseguenze ancora più gravi senza l’intervento di un venditore ambulante presente alla scena ed il pronto intervento degli uomini delle forze dell’ordine. A loro va il plauso e la riconoscenza di tutta la comunità. Alla dottoressa Maria Carmela Calindro ed alla famiglia la solidarietà e vicinanza personale e della comunità cittadina. L’aggressione alla dottoressa, alla quale auguriamo di rimettersi presto, nella sua inaccettabilità e inciviltà è un ulteriore segnale di una pericolosa deriva che la comunità che rappresento respinge e non intende imboccare. Il rispetto per chi ha una funzione, per chi svolge una professione, il rispetto per l’altro, in generale, è un principio cardine al quale nessuno di noi intende derogare”. “In questa vicenda triste, tuttavia – prosegue il sindaco – si è accesa anche una luce importante: quella di Mustafa, il venditore ambulante che lavora all’esterno dell’ospedale. Senza il suo intervento le conseguenze sarebbero state gravissime. Mustafa è un esempio per tutti noi, di come realmente ‘gli altri siamo noi’. Ed è un gesto che va evidenziato. Proporrò alla Giunta per un riconoscimento dell’encomio solenne, massima onorificenza cittadina, che spero di potergli consegnare presto nella Casa Comunale”. “La comunità – conclude Pugliese – gli è grata non solo per il suo pronto intervento ma soprattutto per aver confermato che l’umanità ed il rispetto delle persone sono le uniche strade percorribili”.