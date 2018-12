La Calabria presente a “L’Artigiano in Fiera”. Oliverio: “E’ settore di riferimento e sviluppo”

CATANZARO. “La presenza della Calabria a ‘L’Artigiano in Fiera’, che si sta svolgendo a Rho Milano Fiera fino al 9 dicembre, rappresenta in modo concreto il comparto artigianale che si conferma settore importantissimo per lo sviluppo lavorativo, economico e territoriale e che, in questo prestigioso evento, sta ricevendo apprezzamenti dalle migliaia di persone che visitano con interesse gli stand apprezzandone gli svariati prodotti in mostra e, soprattutto, testimonia che l’artigianato calabrese è in grado di competere su tutti i mercati italiani e internazionali”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale. “L’artigianato – afferma il presidente della Regione Mario Oliverio – si conferma settore di riferimento per le politiche di sviluppo internazionale delle produzioni calabresi in continuità con il lavoro che stiamo portando avanti in questi anni. I dati e i commenti positivi che mi giungono da questa importantissima vetrina milanese mi fanno capire che siamo andati nella direzione giusta puntando sulla valorizzazione dei nostri artigiani e dei loro prodotti. Su questa strada proseguiremo. Agli artigiani calabresi continua ad andare il nostro sostegno e soprattutto il mio ringraziamento perché è anche per merito loro che si generano lavoro e sviluppo nella nostra regione”. “A ‘L’Artigiano in Fiera’, uno dei più importanti eventi mondiali di riferimento che, anche in questa edizione del 2018 si conferma una vetrina internazionale per l’artigianato calabrese – è detto nel comunicato – c’è la Calabria operosa, bella, entusiasta, orgogliosa delle sue tradizioni e della sua identità: la Calabria degli artigiani calabresi che amano plasmare la materia per creare oggetti e opere d’arte racchiudendo nelle varie produzioni un patrimonio identitario unico ed esclusivo. Dall’1 dicembre migliaia di persone hanno visitato il padiglione 3 che ospita la Calabria; una presenza fortemente voluta, anche quest’anno, dal presidente Oliverio e dal suo Esecutivo, in collaborazione con Confartigianato Calabria, e che ha previsto una complessa e attenta attività organizzativa sostenuta dal Dipartimento presidenza – settore Internazionalizzazione della Regione Calabria. Ad attirare ed incantare il pubblico sono i prodotti dell’abile maestria degli artigiani calabresi che va dalla lavorazione del legno all’enogastronomia; dalla moda alla ceramica; dalla liuteria alla tessitura. In questi primi cinque giorni, allo stand istituzionale della Regione, si sono susseguiti: le lavorazioni dal vivo degli artigiani della liuteria di Bisignano, la realizzazione del torrone Igp di Bagnara, la tessitura in fibra naturale di Celestino, l’esposizione delle opere del maestro araziere Domenico Caruso ed i laboratori di disegno del tessuto di Luigia Granata e i cooking show a cura dell’Unione regionale cuochi. L’affollata presenza agli stand e le esibizioni dal vivo degli artigiani sono accompagnate dalle musiche tradizionali dei Sabatum Quartet che coinvolgono in maniera travolgente i visitatori. Fino al 9 dicembre ci sarà spazio, inoltre, per le connessioni fra moda e design, per la lavorazione del legno, per la ceramica e l’intreccio delle fibre vegetali di castagno”.