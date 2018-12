Incidente stradale avvenuto sulla SS 106 nel comune di Badolato Marina. Tre le vetture coinvolte una opel Grandland, una Suzuki ed una Nissan Micra. Due persone ferite trasportate presso struttura ospedaliera. Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato per la messa in sicurezza delle vetture. Dinamica in corso di accertamento. Sul posto personale Anas per il ripristino della sede stradale.