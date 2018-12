Sui provvedimenti di Daspo disposti nei confronti dei tifosi del Catanzaro in occasione della trasferta dell’11 novembre scorso a Catania, come già annunciato, il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro ha rivolto al ministro dell’Interno Salvini una interrogazione a risposta immediata in commissione. Il deputato ha evidenziato come l’adozione del Daspo da parte del questore di Catania nei confronti di tutti i tifosi presenti sul pullman sul quale uno scalmanato si è reso responsabile della rottura di un vetro “denota un comportamento quantomeno eccessivo e ingiusto in quanto colpisce, indiscriminatamente, anche tranquilli tifosi che non hanno posto in essere alcun tipo di comportamento violento o di atteggiamento minaccioso” e che non si sono resi “personalmente e direttamente protagonisti di uno specifico atto di violenza”.