CATANZARO. Il prefetto di Catanzaro, Francesca Ferrandino, ha disposto il divieto di svolgimento dell’incontro di calcio Catanzaro-Viterbese, in programma per mercoledì 12 dicembre e valevole per il campionato di Serie C, girone C. La gara era in programma allo stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro, ma il provvedimento è stato disposto dal prefetto su richiesta del questore del capoluogo calabrese, applicando il Testo unico della pubblica sicurezza ed evidenziando motivi di ordine pubblico legati al contemporaneo svolgimento di un processo per ‘ndrangheta nell’aula bunker situata nei pressi dello stadio.