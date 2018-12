E’ scattata l’operazione Sicula Leonzio per la Reggina. Domenica pomeriggio, al “Nobile” di Lentini, amaranto in campo per dar seguito al successo in rimonta da brividi sul Rieti e per dimostrare che la vera Reggina è quella degli ultimi 20 minuti e non quella vista nei primi 70 contro i laizali. Sarà il campo, come sempre, a parlare. Probabile che Roberto Cevoli dia fiducia dall’inizio ai protagonisti dell’aggancio e del sorpasso ai danni del Rieti. Quasi certamente Tassi sarà in campo dal primo minuto assieme a Sandomenico. Viola ed Ungaro si contendono una maglia. Sulla strada della Reggina ben tre ex. Il centrale difensivo Giuliano Laezza, l’esterno sinistro Tommaso Squillace, e la mezza punta Miguel Angel Sainz Maza. Fischio d’inizio alle ore 20,30. Direzione del match affidata al signor Claudio Petrelli della sezione Aia di Viterbo. A coadiuvarlo i signori Marinetti e Carrelli.