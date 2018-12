Vera e propria disfatta del Cosenza che imbarca quattro reti a La Spezia. Decisivo, in negativo, il secondo tempo. Nel primo, infatti, il Cosenza è rimasto sempre in partita. Una gara condizionata dalla rete istantanea dei liguri con Augello già al 1’. Il Cosenza reagisce ma non sfonda, punge ma non colpisce. 1 a 0 all’intervallo. Ma gli spezzini approcciano meglio la ripresa. Bartolomei al 48’ allunga firmando la seconda rete bianconera. Notte fonda per il Cosenza che si blocca e si fa infilare al 52’ dall’ex David Okereke, protagonista della promozione dei lupi solo qualche mese fa. Spezia devastante e per il Cosenza diventa un incubo. La chiude Ricci al 62’, è poker ligure ed i lupi non aspettano altro che il fischio finale. Dimenticare in fretta e reagire immediatamente.