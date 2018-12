Nella quattordicesima giornata in serie D, risorge il Roccella che piega 1 a 0 il Rotonda allo stadio “Muscolo”, ottima iniezione di fiducia per la squadra jonica in chiave salvezza in questo difficile campionato. Castrovillari bloccato sul pari al “Mimmo Rende” dall’Acireale. La Cittanovese strapazza la Palmese nel derby. Al “Lopresti” finisce 1 a 3. Bene il Locri che torna con un punto da Barcellona. Seppur i messinesi sono penultimi, non era una gara semplice per la squadra amaranto.

Risultati

CASTROVILLARI-ACIREALE 1-1

CITTA’ DI MESSINA-TURRIS 1-0

GELA-MARSALA 2-2

IGEA-LOCRI 1-1

NOCERINA-MESSINA 0-1

PALMESE-CITTANOVESE 1-3

PORTICI-BARI 0-3

ROCCELLA-ROTONDA 1-0

TROINA-SANCATALDESE 2-0