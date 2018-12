Forti raffiche di vento, con vere e proprie burrasche, hanno creato disagi e danni in Calabria, durante la scorsa notte. Il vento forte ha imperversato su gran parte della regione ed ha sradicato diversi alberi, insegne e pannelli pubblicitari, con qualche tetto danneggiato. Le raffiche di vento hanno creato disagi a Reggio Calabria, dove un pino marittimo secolare è caduto nella zona del lungomare Falcomatà, paralizzando anche il traffico in una zona centrale della città. Disagi anche in provincia di Reggio Calabria, con la Locride interessata da una vera e propria bufera di vento che ha divelto diversi alberi nella zona della Vallata dello Stilaro. Danni nel Catanzarese, con alberi crollati in diversi centri della fascia ionica, mentre a Catanzaro è stato danneggiato il tetto del palazzetto dello sport “PalaGallo”. Nel capoluogo di regione, sono state decine le chiamate ai vigili del fuoco per alberi abbattuti e danni ai tetti delle abitazioni. Non sono stati segnalati, in nessun caso, feriti tra la popolazione.