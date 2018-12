La Regione Calabria punta sull’artigianato: al via interventi per 5,6 milioni di euro

La Regione punta sull’artigianato come leva per la crescita economica della Calabria. Il presidente della Giunta, Mario Oliverio, e il vicepresidente, con delega allo Sviluppo economico, Francesco Russo, hanno presentato, lunedì mattina, in una conferenza stampa, gli incentivi e gli investimenti destinati al settore artigianale calabrese attraverso un bando che attua la legge quadro regionale approvata a febbraio scorso. L’ammontare complessivo delle risorse che l’esecutivo calabrese stanzia per il settore dell’artigianato è pari a 5,6 milioni, di cui 1,6 milioni per i contributi in conto interessi e 4 milioni per i contributi in conto capitale. I soggetti beneficiari sono le imprese artigiane con sede in Calabria, che abbiano stipulato, dal 23 novembre 2017, contratti di finanziamento per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali e per il reintegro del capitale circolante. Le risorse – è stato spiegato in conferenza stampa – possono finanziare la ristrutturazione, l’ampliamento e l’ammodernamento dei locali, l’acquisto di macchinari e attrezzature e di mezzi targati purché strettamente funzionali al ciclo produttivo, l’acquisto di hardware, software e spese per la realizzazione di siti web, il reintegro del capitale circolante finalizzato alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti: le spese devono essere realizzate entro sei mesi dall’erogazione del finanziamento. “L’artigianato – ha spiegato Oliverio – è una linfa vitale per far esprimere le potenzialità della nostra terra. Non a caso abbiamo messo in campo una nuova legislazione che definisce il quadro degli interventi a sostegno del settore, legislazione che ora diventa operativa con questo bando che intende venire incontro a quanti producono ricchezza e opportunità di lavoro e intendo poi stimolare anche il passaggio generazionale incentivando le giovani generazioni. Con questi interventi – ha aggiunto il presidente della Regione – puntiamo al sostegno e allo sviluppo complessivo della Calabria, perché con l’agricoltura e il turismo l’artigianato è un pilastro per la nostra economia”. Sulla stessa lunghezza d’onda il vicepresidente della Giunta, Russo, che ha ricordato come “dopo 30 anni abbiamo riordinato il settore con una nuova legge quadro, e oggi abbiamo aperto lo sportello. Il bando si rivolge a tutti gli artigiani che ora possono presentare, tramite le loro organizzazioni di categoria o le banche, le domande per i contributi. Il bando è uno strumento importante perché il 10% del Pil calabrese viene prodotto dagli artigiani, per cui – ha concluso Russo – aiutarli a crescere e a correre significa far crescere la Calabria”.