È stato presentato nella sede della Cittadella Regionale di Catanzaro il progetto per l’edizione 2019 di Armonie d’Arte Festival, uno dei grandi eventi storicizzati della Regione Calabria, nell’ambito del bando triennale Pac 2014/2020 per le attività culturali. Il festival che si svolge nella cornice suggestiva del Parco archeologico nazionale di Scolacium a Roccelletta di Borgia, è uno dei principali appuntamenti della programmazione culturale calabrese. Alla conferenza stampa hanno preso parte il presidente della Fondazione Armonie d’Arte e direttore artistico Chiara Giordano, il direttore del Parco archeologico in rappresentanza del Mibac, Gregorio Aversa, il vicesindaco del Comune di Catanzaro, Ivan Cardamone, l’assessore alla cultura del comune di Borgia, Giovanni Nobile, in rappresentanza dei comuni in cui si svolge il Festival. In apertura, il direttore Aversa ha rimarcato il profondo legame che esiste tra il luogo, il bene culturale, il parco di Scolacium e il festival, in una valorizzazione congiunta che dovrebbe trovare il modo di comprendere una rete allargata ad altri importanti siti archeologici calabresi, poiché la rete, la logica di sistema può essere la forza del nostro patrimonio culturale. Le conclusioni sono state affidate all’Assessore regionale all’Istruzione e alle attività Culturali, Maria Francesca Corigliano. La Regione Calabria è il maggiore finanziatore del Festival con 200.000 euro annui per il triennio 2017/2019, assicurando continuità e solidità finanziaria al progetto artistico e culturale di Armonie d’Arte. La direttrice Chiara Giordano ha illustrato gli importanti risultati conseguiti nel 2018 proprio grazie alle certezze assicurate dell’investimento regionale, sottolineando come proprio il cofinanziamento cospicuo della Regione Calabria ha consentito ad Armonie d’Arte Festival di ottenere il beneficio del sostegno ministeriale rientrando tra i beneficiari del Fondo Unico per lo Spettacolo.