REGGIO CALABRIA. L’inefficienza del sistema d’illuminazione di Reggio Calabria è al centro di un nuovo intervento di Giuseppe Pinto, coordinatore di ReggioLab, che, dopo le sollecitazioni dei cittadini ed un sopralluogo, denuncia: “La città brancola nel buio: dal centro alla periferia sono innumerevoli le strade, principali o secondarie, dove l’illuminazione pubblica scarseggia. Tra lampade spente o esauste (il che è ancora peggio perché queste ultime, non fornendo una luce adeguata, consumano inutilmente energia elettrica) le strade al calar della sera piombano nell’oscurità, mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini. Infatti, il buio è fonte di insicurezza sociale e di paura per le attività commerciali, per i residenti e per gli automobilisti che hanno problemi a circolare di notte quando i pedoni diventano praticamente invisibili. Un problema – evidenzia Pinto – che va avanti da settimane, da mesi o, in qualche caso, addirittura da anni”.