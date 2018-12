“Ci sono quattro partite da affrontare prima della sosta invernale, quattro partite dalle quali raccogliere il massimo. La priorità è questa, non certo il mercato del quale, con la società, parleremo dopo il 31 dicembre”. Il ds Pasquale Logiudice intende così precisare che “non è in corso nessuna trattativa, siamo concentrati per ottenere il massimo che possiamo fare”. Il Catanzaro sarà atteso dal confronto a Matera, poi la sfida al Siracusa e la trasferta di Trapani. La società mira alla vetta e se la squadra di Auteri continua a marciare in tal modo, l’obiettivo non è fuori portata. Attualmente, sono proprio Juve Stabia e Catanzaro le formazioni dal rendimento piu’ costante che sta sbaragliando le avversarie dirette che sono state già staccate.