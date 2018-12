Ieri 10 dicembre, nella seduta del consiglio comunale l’Amministrazione di Carlopoli, in occasione della ricorrenza dell’anniversario della Proclamazione della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, avvenuta il 10 dicembre del 1948, come atto simbolico, ha consegnato il testo completo approvato dall’Assemblea delle Nazioni Unite a tutti i consiglieri comunali, un gesto concreto che ha vuluto associarsi alle tante iniziative che si sono svolte in Italia e nel mondo e che ha voluto fare proprio il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “La promozione dei diritti umani nel mondo costituisce non solo un imperativo etico e morale, ma è uno strumento necessario per prevenire i conflitti, costruire società stabili e inclusive e, quindi, promuovere in modo sostenibile la pace, la sicurezza e lo sviluppo”.