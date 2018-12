“Sentire a Roma parlare della legge della Calabria che si occupa di prevenzione e contrasto alla ‘ndrangheta come il provvedimento più avanzato in Italia che molti applicheranno e attueranno anche nelle loro Regioni, è stato importante”. Lo ha detto Arturo Bova, presidente della Commissione regionale antindrangheta intervenendo a Catanzaro alla giornata di studi “La Calabria dell’Antindrangheta”. “La nostra regione, quindi – ha aggiunto Bova – non solo è prima come terra di mafia, ma è anche prima come terra di antimafia. È bello avere un primato diverso di produzione di legalità”. Bova, nel suo intervento, ha anche anticipato gli impegni della Commissione per il 2019. “Con l’anno nuovo – ha detto – saranno calendarizzate una serie di sedute che prevedono la costituzione di un nuovo organismo con la partecipazione dei presidenti delle Commissioni regionali antindrangheta e i procuratori della Procura nazionale antimafia per collaborare istituzionalmente su argomenti specifici e promuovere una attività legislativa regionale comune. Perché se tutti legiferiamo allo stesso modo è come se lo facesse lo Stato che spesso no ci riesce perché il Governo non è stabile”.