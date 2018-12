Fondazione Astrea sarà presente, questo weekend, sabato 15 e domenica 16 dicembre, dalle ore 9 alle 21, con un info-point presso la galleria commerciale del parco “Le Fontane”, a Catanzaro. La Fondazione, nata a Roma ma attualmente operativa anche in Calabria ed in tutto il Sud Italia con la sua nuova prestigiosa sede di Catanzaro (sita presso Piazza G. Garibaldi), si avvicina al grande pubblico per una due giorni conoscitiva. Sarà possibile approcciare al mondo dei servizi offerti da Astrea e conoscere da vicino il metodo Astrea, unico nel suo genere. Basato su tecniche non meramente trasmissive, ma squisitamente acquisitive, il metodo Astrea prevede lezioni in forma individuale e a stretto contatto col Docente. Leader nella formazione per le Forze Armate e di Polizia e nella preparazione ai concorsi per l’accesso alle Professioni Legali, Fondazione Astrea è rinomata nel panorama nazionale per l’alta percentuale di superamento nei concorsi da parte dei propri allievi, dato che si attesta al 98% nel 2018. L’eccellenza e la qualità della formazione viene garantita, oltre che dalla modalità individuale di apprendimento, altresì da una disponibilità di posti, per ogni percorso formativo, limitata in un numero prestabilito, oltre il quale non si accoglie nessun altro Aspirante, senza eccezioni. Nella due giorni di incontri col pubblico di Catanzaro, sarà possibile incontrare personalmente il Presidente di Fondazione Astrea, Prof. Avv. Manlio Caruso, approfondire i percorsi disciplinari disponibili e fissare un colloquio conoscitivo in sede. L’info-point di Fondazione Astrea sarà situato nella galleria centrale del Centro Commerciale “Le Fontane”, in prossimità dei servizi di ristorazione.