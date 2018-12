E’ morto il giornalista italiano Antonio Megalizzi rimasto gravemente ferito alla testa martedì sera nell’attentato al mercatino di Natale di Strasburgo. Antonio, 29 anni, era a Strasburgo per il progetto Europhonica. Europeista convinto, giudicato da tutti un bravo ragazzo stava insieme a Luana da quattro anni. “E’ una notizia che ci rattrista molto. Un pensiero di grande affetto e molto commosso va alla sua ragazza, ci dobbiamo unire tutti in questo dolore”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. Lo ricorda anche il vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini.’Una preghiera per Antonio Megalizzi, l’impegno che non si muoia più così”. Il ministro del-l’Interno francese Christophe Castaner è giunto ieri al mercatino di Natale nel centro storico di Strasburgo, riaperto do-po la strage di martedì sera. Imponente lo schieramento delle forze dell’ordine, moltissimi i turisti. Fra i presenti la reazione più diffusa è di “grande sollievo” do-po la cattura e l’uccisione del killer Cherif Chekatt giovedì sera in un blitz della Poli-zia. Intanto è salito a quattro il bilancio dei morti nell’attentato.