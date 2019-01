Catanzaro/ Il 2019 del Politeama si apre con un nuovo sold out, biglietti esauriti per Teresa Mannino

Si apre con l’ennesimo sold out il 2019 del Politeama. Biglietti già esauriti da molti giorni per “Sento la terra girare”, il nuovo show di Teresa Mannino, in programma venerdì 4 gennaio alle 21. Botteghino letteralmente preso d’assalto dai numerosi fans dell’attrice siciliana. Con il suo inconfondibile tocco ironico, attento, disincantato e mai banale, Teresa racconta la disattenzione e l’indifferenza di noi uomini nei confronti della “nostra casa”, il pianeta terra. La Mannino è una solare presenza del panorama comico italiano che coniuga una raffinata tecnica attoriale con una capacità di improvvisazione assolutamente spontanea e originale. Siciliana fortemente legata alla sua terra, laureata in filosofia, ha studiato teatro a Milano che è diventata la sua città d’adozione. La sua comicità è graffiante, leggera, intelligente e sottile. Le sue storie dalla Sicilia attraversano tutta l’Italia per fermarsi nel grande Nord, per accendere un sorriso, far riflettere, scatenare una risata. Si aggiudica a pieno titolo, con i suoi accattivanti monologhi comici, la conduzione della prima serata di Zelig con Mr Forest su Canale 5. Edizione condotta brillantemente nel 2013 grazie anche all’esperienza formativa di cinque edizioni di Zelig OFF (dal 2007 al 2011) che ha presentato con Federico Basso. Ma il percorso artistico di Teresa si snoda tra esperienze comiche di palcoscenico e piccolo schermo, radio e cinema per approdare infine ad un mondo fatto di storie, emozioni e testimonianze.

Ad ottobre 2015 Teresa torna alla radio suo antico amore e conduce su Radio2 Ultimo Banco trasmissione scritta con Sabrina Tinelli , segue la ripresa della tournée di Sono nata il ventitré che oltre a date sparse in tutta Italia torna a grande richiesta a Milano e Roma raggiungendo un totale di 159 repliche. Nel 2016 doppia Fru Fru la piccola toporagno di Zootropolis prodotto da Walt Disney ed è protagonista nei panni della giornalista Lucia Gambardella dell’episodio della nuova serie del Commissario Montalbano Piramide di fango in onda su Rai 1 , su Rai 5 va in onda la versione televisiva di Sono nata il ventitré che chiude trionfalmente in Sicilia 2 anni tournée . Teresa inoltre è nel cast del film di Gianfrancesco Lazotti La notte è piccola per noi . Nel dicembre 2016 Teresa partecipa a 3 puntate di Zelig Event in onda su Canale 5. Il 2017 si apre con una nuova sfida : chiamata dalla direzione artistica del Teatro Massimo di Palermo, Teresa è la voce narrante di una divertente e appassionata messa in scena de La Traviata: Teresa Valery spettacolo con l’Orchestra del Teatro Massimo, la direzione di Alberto Maniaci e la regia di Alberto Cavallotti.