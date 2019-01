REGGIO CALABRIA. Un foro causato molto probabilmente da un colpo di arma da fuoco sul cofano anteriore lato destro della sua auto Jeep Renegade. È quanto ha scoperto Michele Gullace, commissario provinciale della Lega per Salvini Premier di Reggio Calabria, che, sull’accaduto ha immediatamente sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri. “Non sono in grado – afferma Gullace, pensionato della Regione Calabria – di poter risalire né al tempo né al luogo in cui è avvenuto il danneggiamento così come non posso escludere che si sia trattato di un atto intimidatorio nei miei confronti”. Gullace, nella denuncia, ha dichiarato di essersi accorto del foro presente sul cofano dell’auto solo mercoledì mattina, a Taurianova, città dove risiede con la famiglia e dove era rientrato da Reggio Calabria. “Non ho ricevuto minacce – aggiunge Gullace – e sono rimasto sinceramente colpito dal momento che, al di là della politica, non ho altre attività o interessi. Non so come inquadrare l’accaduto e non so dire se chi ha sparato contro la vettura lo abbia fatto a Reggio Calabria o a Taurianova. Da quando ho ricevuto la carica di commissario della Lega mi sono fatto molti nemici sia a Reggio Calabria che in provincia. Non nascondo di essere un pò preoccupato anche perché non ho mai avuto problemi del genere”.