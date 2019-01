COSENZA. Venerdì pomeriggio, con inizio alle 17, nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza, si terrà un incontro fra consiglieri regionali delle Regioni a statuto ordinario del Meridione, per affrontare la tematica dell’autonomia differenziata. Ne dà notizia Mimmo Bevacqua, fondatore e responsabile del laboratorio politico-culturale Zonadem, che ha organizzato l’incontro. “Da Cosenza – spiega – vogliamo partire tutti uniti per smascherare l’assurdità e l’egoismo delle proposte di Veneto e Lombardia e per dimostrare quali siano le vere priorità e gli strumenti idonei per diminuire i divari esistenti nel Paese. Oltre ai tanti consiglieri regionali provenienti da Campania, Puglia, Basilicata e Molise, mi auguro anche la presenza massiccia di Sindaci e parti sociali. È una battaglia di civiltà – conclude – per scongiurare lo smantellamento dei diritti dei cittadini meridionali e dell’unità nazionale”.