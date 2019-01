“La Calabria ha avuto una stagione politica molto complessa e molto difficile, che si chiude anche con questo ciclo politico”. Così Francesco Boccia, candidato alla segreteria del Pd, parlando con i giornalisti a Lamezia Terme dove ha presentato la sua mozione #aporteaperte. “Il Pd – ha osservato Boccia – ha dentro di sé la forza per indicare la rotta alle nuove generazioni, a chi pensa che si possano fare qui le cose che si fanno in alcuni contesti considerati centro del mondo. Io sto facendo una battaglia per le grandi infrastrutture, la fibra ultra veloce, le scuole aperte sette giorni su sette: mi piacerebbe che questa idea di società avvenisse in Calabria. E questa idea di società – ha aggiunto il candidato alla segreteria democrat – la può portare avanti solo il Pd con una classe dirigente nuova, e il congresso consentirà anche al Pd di avere una classe dirigente nuova”. Rispondendo a una domanda sulla vicenda giudiziaria che sta riguardando il governatore calabrese Mario Oliverio, Boccia ha osservato: “In una fase come questa, essere forcaioli a prescindere o garantisti a prescindere è sbagliato. Bisogna stare sui fatti, rispettare il lavoro della magistratura, attendere – ha rilevato il candidato alla segreteria del Pd – che ci sia la naturale evoluzione della vicenda che ha toccato il presidente della Regione Calabria, ricordando a tutti anche quello che è successo al presidente della Regione Basilicata non molto tempo fa.”