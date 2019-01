Rientrerà oggi pomeriggio in Italia Domenico Strangio, 30enne di Siderno appartenente alla famiglia Strangio “Jancu” di San Luca, arrestato nel dicembre scorso e raggiunto da mandato d’arresto europeo per associazione a delinquere di tipo mafioso finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Strangio, secondo gli investigatori, è esponente di vertice della cosca e il suo ruolo era quello di gestire l’approvvigionamento di ingenti quantitativi di cocaina direttamente dal Sudamerica, che sbarcavano nei porti di Anversa e Rotterdam. Sempre lui era quello che pianificava le importazioni verso l’Italia ed il successivo smistamento sul territorio nazionale, in particolare in Calabria e Lombardia. All’arrivo a Fiumicino scortato da personale del Servizio di cooperazione internazionale di Polizia (Scip), Strangio sarà trasferito in carcere e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria calabrese.