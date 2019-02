Squadra vigilfuoco del distaccamento di Sellia Marina è intervenuta questa notte, alle ore 01.00 circa, in via San Bartolomeo nella Frazione Simeri del comune di Simeri Crichi per incendio autovetture.

Nell’incendio coinvolti due scooter ed una Fiat Punto completamente distrutti dalle fiamme. Un’ulteriore vettura Fiat Punto riportava danni per irraggiamento termico.

I mezzi erano tutti parcheggiati all’interno di un cortile tra le palazzine popolari.

Intervento vigilfuoco è valso all’estinzione del rogo ed alla messa in sicurezza dei mezzi. Nessun elemento utile rinvenuto circa l’origine dell’incendio, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Sul posto carabinieri per quanto di competenza.

Non si registrano danni a persone.