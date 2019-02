CATANZARO. Un paziente ricoverato e operato in una struttura sanitaria privata di Catanzaro è deceduto dopo essere stato trasferito, a seguito di complicazioni insorte, nell’ospedale Pugliese del capoluogo calabrese. Il decesso è avvenuto lo scorso 3 febbraio. Allo scopo di chiarire tutti gli aspetti della vicenda il Dipartimento tutela della salute della Regione Calabria ha attivato l’equipe regionale che si occuperà di acquisire tutti gli elementi utili relativi a quanto accaduto. “La visita ispettiva – è detto in un comunicato – è prevista per venerdì 8 febbraio, e dovrà servire a chiarire tutti gli aspetti della vicenda”.