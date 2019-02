Una donna di 33 anni è stato arrestata dalla Polizia di Corigliano-Rossano, in flagranza del reato furto aggravato. Agenti della squadra volante del locale commissariato sono intervenuti in un supermercato di Rossano, per il furto di un portafogli ad una cliente. Nell’immediatezza, gli operatori sentite le prime descrizioni e visionate le telecamere di videosorveglianza, hanno individuato la ladra e informato per le ricerche un’altra volante che ha presidiato le possibili vie di fuga utilizzate dell’autore. Proprio a pochi isolati di distanza, gli agenti hanno trovato l’autrice del furto con la refurtiva. I beni rubati sono stati restituiti alla proprietaria.