Nel mese di dicembre aveva incendiato il presepe della piazza del paese e rubato la statua di Gesù bambino; giovedì mattina è stato colto in flagranza di reato mentre tentava di incendiare un’autovettura. Si tratta di F.O., 38 anni, di S. Onofrio, già noto alle forze dell’ordine, bloccato dai Carabinieri. Il trentottenne, dopo aver forzato il coperchio per il carburante, vi ha introdotto della diavolina incendiandola allo scopo di provocare l’esplosione del veicolo che, solo grazie alla prontezza dei militari, non ha causato gravi danni. Fermato, l’uomo è stato condotto negli uffici del comando provinciale di Vibo Valentia e denunciato.