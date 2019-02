La Volley Lamezia crede nella salvezza. La missione è difficile ma non è impossibile, considerando il distacco di sole 3 lunghezze da Roma, di 6 da Leverano e di 7 da Alessano. Tutto puo’ ancora accadere ma non si puo’ sbagliare. Zito e compagni dovranno invertire velocemente la marcia se vogliono sperare ancora. A cominciare dal prossimo impegno, che pone difronte ai lametini proprio Leverano in uno scontro salvezza che si preannuncia tiratissimo. E poi ancora in calendario la sfida a Macerata e la trasferta di Roma. Tre scontri cruciali che non si possono fallire.