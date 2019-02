CATANZARO. “L’approvazione dell’emendamento del Movimento 5 Stelle che cancella il blocco dei fondi europei per i Paesi che non rispettano i vincoli di bilanci è una vittoria dei cittadini. Con 372 voti a favore abbiamo tutelato i fondi europei per i territori in difficoltà”. Lo dichiara l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara. “I vincoli – spiega – avrebbero letteralmente affossato regioni come la Calabria, compromettendone le opportunità di sviluppo. L’Unione Europea che vogliamo deve rispettare i principi di solidarietà e non schiacciare le aree più deboli. Quello di oggi – conclude – è stato un voto contro l’austerità, il cambiamento di questa Europa inizia anche da qui”.