REGGIO CALABRIA. Un protocollo d’intesa per abbattere i tempi della giustizia è stato sottoscritto dagli uffici giudiziari del Distretto di Reggio Calabria e la Procura generale, diretta da Bernardo Petralia. “Attraverso questa intesa – ha detto il Pg Petralia – viene concepita e resa operativa la comunicazione delle sentenze da parte dei Tribunali del distretto alla Procura generale per via informatica e non più trasmettendo carte. La novità consiste nella strutturazione del servizio tramite le nuove applicazioni della piattaforma Sicp-RegeWeb, in ordine alle quali la Procura generale di Reggio Calabria è stata designata dal Ministero come ufficio sperimentale”. Secondo quanto è stato reso noto, un successivo protocollo d’intesa sarà sottoscritto tra i Procuratori del Distretto e la Procura generale per la comunicazione delle sentenze alle Procure.