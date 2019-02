“Una gara in cui abbiamo mostrato carattere, orgoglio e personalita’, sono contento perché abbiamo fatto un’ottima partita, al cospetto della capolista che non ha mai perso ma che con noi oggi ha sofferto parecchio”. Così Gaetano Auteri ha commentato il pareggio di mercoledì sera del suo Catanzaro in casa della Juve Stabia prima in classifica.

Abbiamo dominato la gara senza rischiare nulla. 7 gare in 21 giorni, eppure non lo abbiamo dimostrato. Peccato essere arrivati a questo importante appuntamento con diverse assenze come quelle di Kanouté, Fischnaller e Bianchimano, ma sono molto contento della nostra prestazione. Abbiamo avuto le occasioni per vincere la partita con il calcio di rigore che Giannone e non solo con quello. Andiamo avanti così e proseguiamo il percorso, il campionato resta apertissimo”