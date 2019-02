Un consigliere del Movimento 5 Stelle al Comune di Scalea, Renato Bruno, è stato aggredito con calci ed insulti al termine dell’assemblea consiliare. Lo rendono noto, in un comunicato, i parlamentari M5s nazionali e Ue e tutti gli altri eletti pentastellati in Calabria. “Insieme ai nostri attivisti – è scritto nella nota – siamo vicini a Renato Bruno. Nessuno pensi di poter fermare con la violenza l’azione politica di Bruno, che il Movimento 5stelle sostiene e sosterrà ai massimi livelli istituzionali. Quanto è accaduto al nostro consigliere comunale è preoccupante, perché sembra un segnale per scoraggiarne il ruolo pubblico. Minacce e intimidazioni non c’entrano nulla con la comunità di Scalea, sana e civile ma già colpita, purtroppo, da uno scioglimento per infiltrazioni mafiose. Sorprende che né il sindaco di Scalea, Gennaro Licursi, né la sua maggioranza né l’opposizione locali abbiano ancora manifestato solidarietà verso Bruno ed espresso una condanna pubblica nei confronti dei soggetti che l’hanno attaccato con violenza, individuati dalle forze dell’ordine e poi denunciati”. “Per tutelare la vita democratica, in Calabria c’è bisogno – concludono i 5stelle – che intanto la politica, a prescindere da ogni colore, bandiera e schieramento, biasimi e isoli i protagonisti di simili episodi. Per il resto c’è la magistratura, che sta svolgendo un ottimo lavoro”.