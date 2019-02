La Reggina non va oltre il pari nella gara interna col Potenza, valevole per la settima giornata in serie C, sfida giocata questa sera al Granillo. Esordio casalingo per il tecnico Massimo Drago, il quale in avanti si affida al trio Strambelli-Baclet-Doumbia. L’obiettivo degli Amaranto era quello di regalare ai propri innamorati un successo nel giorno di San Valentino per dar seguito alla vittoria di Siracusa. Occasionissima per la squadra di Drago al 36’. Franchini protegge palla in area lucana ma viene steso, è rigore. Se ne occupa Baclet ma la sua battuta è poco angolata e debole, Ioime respinge, poi irrompe Doumbia che di testa spedisce alto. Baclet fallisce l’occasione per realizzare la sua prima rete amaranto al Granillo. Sarà questa l’occasione piu’ importante di una gara che la Reggina, abbastanza spenta questa sera, non riesce a sbloccare. Deve quindi accontentarsi, in una serata non certo esaltante, di un pari al cospetto comunque di una buona squadra che dirà la sua probabilmente negli spareggi playoff.

REGGINA (4-3-3) – Farroni; Kirwan, Conson, Gasparetto, Solini (45′ Procopio); Bellomo, Salandria, Franchini (75′ De Falco); Strambelli (87′ Tulissi), Baclet (75′ Tassi), Doumbia (56′ Sandomenico). a disposizione: Vidovsek, Seminara, Ciavattini, Marino, Pogliano, Redolfi, Martiniello. Allenatore: Drago

POTENZA – (3-4-3) Ioime; Di Somma (65′ Coppola), Emerson, Giosa; Coccia, Dettori, Piccinni, Sepe; Bacio Terracino (82′ Matera), Lescano, Longo (45′ Genchi). a disposizione: Breza, Mazzoleni, Panico, Casillo, Di Modugno, Paudice. Allenatore: Raffaele