CATANZARO. “E’ tutto regolare: abbiamo fatto una cosa economicamente sostenibile e vantaggiosa”. Lo ha detto il commissario della Sorical Spa, Luigi Incarnato, a margine di una conferenza stampa a Catanzaro, rispondendo ai giornalisti sulle polemiche per una serie di assunzioni da parte della società, che gestisce le risorse idriche in Calabria. “Abbiamo semplicemente fatto un accordo con i sindacati per l’internalizzazione dei servizi. Oggi – ha rilevato Incarnato – in azienda abbiamo 30 lavoratori che pagavamo con le imprese, con costi aggiuntivi notevoli. Trattandosi di servizi legati alla manodopera, abbiamo pensato di risparmiare all’anno 1,6 milioni internalizzando, avendo anche pensionamenti in essere. Quindi – ha aggiunto il commissario della Sorical – è tutto regolare: abbiamo fatto una cosa economicamente sostenibile e vantaggiosa e che riconosce ai lavoratori un diritto che da anni non era mai stato riconosciuto: c’è infatti un protocollo d’intesa del 2003 firmato tra Regione, sindacati confederali e azienda, e noi abbiamo rispettato in modo puntuale quel protocollo, cosa che – ha concluso Incarnato – penso non sia contestabile dai sindacati che l’hanno firmato”.